Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 1 сентября 2024Мир

Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

Песков: онлайн-разговор Путина и Байдена в 2021-м был жестким и бескомпромиссным

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Онлайн-разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря 2021 года был жестким и бескомпромиссным. Такую оценку привел пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — отметил он.

Кремль называл состоявшийся разговор двух лидеров деловым и откровенным. В заявлении пресс-службы отмечалось, что среди тем преобладала украинская тематика. Тогда президенты выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

Ранее Путин называл Байдена одним из самых опытных мировых политиков. По его словам, американский лидер «является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

      Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

      Тигрица попала под поезд в Приморье

      Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

      Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше