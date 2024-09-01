Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

Песков: онлайн-разговор Путина и Байдена в 2021-м был жестким и бескомпромиссным

Онлайн-разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря 2021 года был жестким и бескомпромиссным. Такую оценку привел пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — отметил он.

Кремль называл состоявшийся разговор двух лидеров деловым и откровенным. В заявлении пресс-службы отмечалось, что среди тем преобладала украинская тематика. Тогда президенты выразили мнение, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

Ранее Путин называл Байдена одним из самых опытных мировых политиков. По его словам, американский лидер «является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти».