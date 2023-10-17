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20:05, 17 октября 2023Мир

Путин назвал Байдена одним из самых опытных в мире политиков

Путин: Байден — один из самых опытных политиков по времени пребывания у власти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден является одним из самых опытных мировых политиков по времени пребывания в высших эшелонах власти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», — рассказал Путин.

Ранее Путин обратился к политическим элитам США русской поговоркой «век живи — век учись». Глава государства заметил, что Вашингтону следует научиться искать компромиссы и уважать других, чтобы отпала необходимость кого-то подавлять.

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    Максим Габриелян
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