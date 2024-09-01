42-летняя телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в черном бикини

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в бикини. Данные фото она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах 42-летняя журналистка позировала в черном купальнике на яхте. Упомянутый наряд с глубоким декольте частично оголял ее грудь. Помимо этого, звезда надела солнцезащитные очки и браслеты. «Прощаюсь с летом 2024, оно принесло прекрасные проекты, месяц разнообразных семейных путешествий, любовь к классической музыке и много-много теплых встреч», — подписала она фото.

Ранее австралийская актриса и продюсер Марго Робби попала в объективы папарацци во время отпуска с мужем в Италии. 34-летнюю звезду засняли на отдыхе в черном крошечном бикини.