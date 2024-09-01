Умер народный артист России Алексей Кудинович

Народный артист России Алексей Кудинович умер на 74-м году жизни

В Москве скончался народный артист России Алексей Кудинович. Об этом говорится в Telegram-канале Малого театра.

«Тяжелая утрата для Малого театра — 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича», — говорится в сообщении организации. Актеру Кудиновичу было 73 года.

Алексей Кудинович окончил ВТУ им. М. С. Щепкина на курсе Вениамин Цыганкова в 1973 году. Его сразу пригласили в труппу Малого театра, где он работал до конца жизни. Кудинович снимался в фильмах «Горе от ума», «Ревизор», «Спецгруппа», «Власть тьмы», но в основном работал в театре.

Коллеги Кудиновича рассказали, что потеряли «уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения». О времени и месте прощания представители Малого театра пообещали сообщить позже.

31 августа на 78-м году жизни умер заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский. Причины смерти и другие подробности случившегося не приводятся.