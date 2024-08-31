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17:53, 31 августа 2024Культура

Умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля»

Актер Георгий Малявский умер на 78-м году жизни

Кадр: сериал «Дела житейские-4»

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива».

Причины смерти и другие подробности случившегося не приводятся.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. С 1971-го по 2020 год работал в Белорусском театре имени Янки Купалы. Сыграл в десятках фильмов и сериалов, среди которых — «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники» и «Чернобыль».

Ранее в августе стало известно о кончине французского актера Алена Делона. До этого у артиста были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.

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      Варвара Кошечкина
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