Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран категорически не готов втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия и поддаваться на провокации. Об этом он высказался в беседе с телеканалом RT.
Лавров заявил о нежелании Ирана поддаваться на провокации и предположил, что сейчас большой войны со страной хочет только Израиль.
«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать», — отметил он.
Ранее Лавров прокомментировал приостановку работы над договором с Ираном. Он подчеркнул, что документ пока не может быть подписан, однако его текст целиком согласован.