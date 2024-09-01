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00:56, 1 сентября 2024Мир

Лавров заявил о нежелании Ирана поддаваться на провокации

Лавров заявил о нежелании Ирана втягиваться в широкомасштабные боевые действия
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран категорически не готов втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия и поддаваться на провокации. Об этом он высказался в беседе с телеканалом RT.

Лавров заявил о нежелании Ирана поддаваться на провокации и предположил, что сейчас большой войны со страной хочет только Израиль.

«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать», — отметил он.

Ранее Лавров прокомментировал приостановку работы над договором с Ираном. Он подчеркнул, что документ пока не может быть подписан, однако его текст целиком согласован.

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      Марина Совина
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