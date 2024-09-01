На Украине начали экстренно отключать электричество

В четырех областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в четырех регионах Украины. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

Ограничения были установлены вечером 1 сентября в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской областях и подконтрольных украинским властям районах Донецкой народной республики (ДНР). Причиной называется «сложная ситуация в энергосистеме».

31 августа агентство Bloomberg указало, что Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы. Согласно прогнозам Национального банка Украины, еще 400 тысяч человек покинут страну из-за отключений света и повреждений инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошедший утром 26 августа удар ВС России по объектам инфраструктуры страны стал одним из самых крупных. Он добавил, что российские войска использовали более сотни ракет разных типов.