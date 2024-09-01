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12:39, 1 сентября 2024Мир

МИД России опроверг планы по атаке на страны НАТО

МИД РФ: Россия не планирует атаковывать территорию стран НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российская Федерация не имеет планов атаковать территорию стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия может ввести войска на территорию Литвы. «Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — опровергли эту информацию в МИД России.

В министерстве отметили, что Германия отправила своих первых военнослужащих в Литву в апреле, в 2025 году запланировала официально «активировать» немецкую бригаду. «Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну», — заявили собеседники агентства. ФРГ считает, что в течение 5-7 лет Россия атакует натовскую территорию, а Литва возьмет на себя первый удар.

В ведомстве подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу со странами НАТО. Также в министерстве отметили, что Кремль не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие интересам России.

Ранее в МИД РФ заявили, что наращивание военного потенциала враждебно настроенного к России НАТО повышает градус напряженности. Увеличение активности и военных потенциалов НАТО вблизи российских границ, по словам дипломатов, носит провокационный характер.

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      Андрей Ставицкий
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