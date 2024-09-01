МИД России опроверг планы по атаке на страны НАТО

Российская Федерация не имеет планов атаковать территорию стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) РФ.
По словам представителей внешнеполитического ведомства, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия может ввести войска на территорию Литвы. «Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — опровергли эту информацию в МИД России.
В министерстве отметили, что Германия отправила своих первых военнослужащих в Литву в апреле, в 2025 году запланировала официально «активировать» немецкую бригаду. «Она, дескать, должна принять на себя "первый удар" российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну», — заявили собеседники агентства. ФРГ считает, что в течение 5-7 лет Россия атакует натовскую территорию, а Литва возьмет на себя первый удар.
В ведомстве подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу со странами НАТО. Также в министерстве отметили, что Кремль не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально угрожающие интересам России.
Ранее в МИД РФ заявили, что наращивание военного потенциала враждебно настроенного к России НАТО повышает градус напряженности. Увеличение активности и военных потенциалов НАТО вблизи российских границ, по словам дипломатов, носит провокационный характер.