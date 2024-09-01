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00:06, 1 сентября 2024Россия

В России изменился состав автомобильной аптечки

В России с 1 сентября изменился состав аптечки для автомобилей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России с 1 сентября изменился перечень наименований, которые должны входить в аптечку автомобилистов. Их список утвердил Минздрав России. Как рассказал «Ленте.ру» автоэксперт Петр Шкуматов, при этом непременно покупать новую аптечку взамен имеющейся не требуется.

Какие предметы должны быть в автомобильной аптечке в 2024 году?

  • Кровоостанавливающий жгут
  • Марлевый или эластичный бинт (5 метров на 10 сантиметров или 2 метра на 10 сантиметров соответственно) — 3 штуки
  • Бинты побольше (марлевый размером не менее 7 метров на 14 сантиметров или эластичный 2 метра на 14 сантиметров) — 3 штуки
  • Лейкопластырь в рулоне размером не менее 2 на 500 сантиметров
  • Многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 210 на 160 сантиметров
  • Ножницы для перевязочного материала
  • Хирургические ножницы
  • Две медицинские маски
  • Две пары перчаток
  • Одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации
  • Инструкция по оказанию первой помощи
  • Блокнот
  • Маркер черного цвета или карандаш

По мнению Шкуматова, обновленный состав аптечки так же оторван от реальности, как и предыдущий его вариант. Он, в частности, считает бесполезными хирургические ножницы, поскольку в реальных условиях при крупном ДТП больше нужны такие ножницы, которыми можно разрезать любую, даже зимнюю одежду, чтобы оказать первую помощь. «Попробуйте дубленку разрезать хирургическими ножницами. Это как маникюрные ножницы такие», — отметил Шкуматов.

Вместе с тем покупать новую аптечку водителям необязательно. Минздрав постановил, что в случае, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Штрафовать за использование старой аптечки физических лиц не будут, однако ездить без нее тоже нельзя, подчеркнул Шкуматов.

С 1 сентября в России также изменились правила установки камер на дорогах. До этого нормы установки камер регулировались ведомственными актами. Теперь решения об установке камер будут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, вместе с ее владельцем. Впоследствии такое решение должно быть согласовано с Госавтоинспекцией.

С осени в Москве также выросли штрафы за проезд по платным дорогам без оплаты. С 1 сентября 2024 года физические лица, которые не оплатили проезд на легковой машине, получат штраф в размере 3 тысяч рублей, юридические лица — 10 тысяч рублей. Для грузовых авто и автобусов суммы штрафов составят 5 и 15 тысяч рублей соответственно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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