Офицер «Альфы» рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план

Полковник ФСБ и офицер «Альфы» Виталий Демидкин рассказал, что у спецназа в бесланской школе №1 в сентябре 2004 года изначально был другой план, но он сорвался. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, планировалось, что бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» ворвутся в спортивный зал, уничтожат боевиков и обезвредят бомбы. Однако из-за одной неожиданности тактику пришлось менять.

Демидкин добавил, что около 80 человек в этот день выехали на стрельбище в 60 километрах от Беслана на тренировку, однако вскоре получили приказ возвращаться обратно. «На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов», — объяснил офицер. Однако боевики забросали спецназ гранатами и обстреляли из пулеметов.

В канун 20-летней годовщины трагедии Беслан посетил президент России Владимир Путин. По заявлению главы государства, захватившие школу боевики получали поддержку из-за границы. Оттуда, по мнению Путина, им поступала политическая, финансовая, информационная и военная помощь.