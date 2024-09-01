Пережившая теракт в Беслане опровергла хорошую подготовку атаковавших школу боевиков

Заложница Гуриева: атаковавшие школу Беслана террористы были плохо подготовлены

Атаковавшие в 2004 году школу № 1 в Беслане террористы, вопреки устоявшемуся мнению, были слабо подготовлены к нападению. Это следует из рассказа пережившей теракт заложницы, школьной учительницы Надежды Гуриевой.

По словам Гуриевой, пока группа боевиков загоняла детей и их родителей в спортзал школы, к ней подбежал один из террористов и начал спрашивать об устройстве здания. Так, террорист спросил, как попасть на третий этаж, хотя их было всего два. «Следующий вопрос: "Где план школы?". План школы, как план эвакуации, висел в фойе первого и второго этажа. Затем был вопрос: "Где подвалы?"», — рассказала бесланская заложница

Гуриева сообщила, что террористы не поверили словам учителей об отсутствии в старом здании школы подвалов и заставили одного из них рубить топором пол, чтобы убедиться в отсутствии подземных помещений. Она отметила, что подвалы так интересовали захватчиков, так как те опасались начала штурма с этого направления.

Ну и какая же, спрашивается, у них была подготовленность? Надежда Гуриева

Захват заложников в Беслане произошел 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Вооруженные террористы загнали учителей, детей и их родителей в спортивный зал, заминировали его и потребовали вывести войска из Чечни. Террористы удерживали заложников до 3 сентября, когда в здании прогремели взрывы и начался стихийный штурм. Жертвами теракта стали 334 человека.

В канун 20-летней годовщины трагедии Беслан посетил президент России Владимир Путин. По заявлению главы государства, захватившие школу боевики получали поддержку из-за границы. Оттуда, по мнению Путина, им поступала политическая, финансовая, информационная и военная помощь.