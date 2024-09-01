Политолог Зудин: возможности Запада ослабить Россию ограничены и сокращаются

Запад стремится максимально ослабить Россию и не допустить победы в конфликте на Украине, однако его возможности ограниченны и объективно сокращаются. Об этом заявил РИА Новости старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

«Еще есть два важных фактора: предстоящие выборы в США и напряженная политическая ситуация в Европе», — сказал он. Зудин отметил, что готовность Запада поддерживать Украину напрямую зависит от позиции Белого дома после избрания нового президента.

Кроме того, добавил политолог, российский ракетно-ядерный щит также сдерживает Запад. При этом Владимир Зеленский продолжит требовать от Запада дальнобойные ракеты и деньги. Однако, подчеркнул Зудин, в Вашингтоне помощь определяют исходя из собственной целесообразности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад хочет ослабить Россию с помощью Украины, но эта стратегия не работает.