Появилось видео с места крушения Ми-8 на Камчатке

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
На записи, сделанной с воздуха, видны обломки разбившегося летательного аппарата. Известно, что на месте крушения нашли 17 бездыханных пассажиров.
До этого сообщалось, что Ми-8 перед крушением врезался в сопку. Обломки транспортного средства были обнаружены у горного массива вулкана Вачкажец.
Также стала известна судьба находившихся на борту вертолета — в экстренных службах сообщили, что никто не выжил.