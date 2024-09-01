Президент Таджикистана рассказал о переделе мира

Рахмон: происходит столкновение сверхдержав с целью передела мира

В настоящий момент происходит столкновение сверхдержав с целью передела мира. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает РИА Новости.

Он выступил с заявлением на традиционном «Уроке мира» в честь начала учебного года. По мнению политика, в последние пять лет увеличилось число конфликтов сверхдержав с целью передела мира.

«Быстрое вооружение и холодная война усиливаются с каждым днем», — заявил президент Таджикистана. Рахмон также отметил роль межрелигиозных противоречий в нарастании напряженности в мире.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах.