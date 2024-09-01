Россиянам дали совет на случай затягивания ремонта бригадой

Юрист Дубников: смета расходов избавит от лишних затрат со стройбригадой

Сроки выполнения работ должны быть прописаны в договоре. В случае, если они не соблюдены, со строителей можно получить компенсацию. Что делать, если подрядчик затягивает сроки ремонта, «Газете.Ru» рассказал юрист компании «Консул» Артем Дубников.

Наказание за нарушение сроков ремонтных работ предусматривается статьями 708 и 715 Гражданского кодекса РФ. «Если подрядчик не выполняет свои обязательства, заказчик имеет право требовать компенсации за причиненный ущерб или расторжения договора», — прояснил эксперт.

Если в защите интересов квартировладельца не помогут органы местного самоуправления, можно обратиться в суд. Для этого вместе с заявлением потребуется предоставить все доказательства, подтверждающие срыв сроков ремонта. Договориться можно и в досудебном порядке. С подрядчиком можно согласовать новые сроки сдачи либо условиться о скидке.

От лишних расходов при работе со стройбригадой избавят заранее составленные техзадание и смета расходов. «В техническом задании (ТЗ) содержится подробное описание работ, которые должны быть выполнены. В ТЗ также могут быть указаны требования к качеству материалов и оборудования. Смета расходов — это документ, в котором указывается итоговая стоимость работ и материалов. Он помогает контролировать расходы и избежать непредвиденных затрат», — напомнил Дубников.

По итогу работ стороны подписывают акт приема-передачи. Дефекты, которые заказчик обнаружил при осмотре готового ремонта, также стоит указать в документе, советует специалист. Договор даст гарантии устранения недостатков.

Ранее россиянам назвали ошибки в ремонте, которые в будущем могут вылиться в большие расходы. К примеру, хозяину жилплощади придется переплатить, если он изначально не рассчитает месторасположение электроточек.