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00:06, 1 сентября 2024Экономика

Россиянам станет проще продать ипотечную квартиру

С 11 сентября ипотечники смогут продавать свои квартиры без суда

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

С 11 сентября ипотечники с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге. Соответствующий закон размещен на портале правовых актов. Он вступает в силу с 11 сентября.

Теперь россияне, у которых возникли трудности с выплатой ипотеки, смогут продать такое жилье, минуя судебные процедуры и торги. Однако, чтобы это стало возможным, нужно обратиться в банк с заявлением о продаже квартиры, только если он еще не подал в суд на заемщика.

После получения заявления у банка есть десять дней, чтобы принять положительное или отрицательное решение. Срок продажи ипотечного жилья — четыре месяца, однако он может быть продлен по соглашению сторон.

Ранее стало известно, что в июле 2024 года россияне массово охладели к льготной ипотеке — доля госкредитов на жилье в общем объеме выдачи резко снизилась и достигла 57 процентов. За месяц банки выдали 31,81 тысячи льготных ипотек на 166,1 миллиарда рублей. Средний размер кредита достиг 5,22 миллиона рублей, а средний срок — 289 месяцев (24 года и 1 месяц).

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      Платон Щукин
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