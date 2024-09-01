Названы опасные для сердца препараты

Врач Пивенштейн: антибиотики и мочегонные могут иметь побочный эффект на сердце

Мочегонные препараты и антибиотики (как, например, азитромицин) могут оказывать побочный эффект на сердечно-сосудистую систему. Какие лекарства потенциально опасны для сердца, «Газете.Ru» рассказала врач кардиолог-аритмолог, член Российского общества кардиологов и Европейского общества кардиологов Анна Пивенштейн.

К числу таких препаратов специалист также относит противовоспалительные лекарства, средства для лечения аритмий и другие кардиологические препараты и противовирусные для лечения ВИЧ. Из препаратов для лечения аритмий опасность могут представлять соталол и кордарон. Воздействие на сердце, кроме того, оказывают антидепрессанты, оральные контрацептивы и средства для снижения веса, к примеру, сибутрамин.

Однако больше всего побочных эффектов имеют противоопухолевые лекарства. «Наибольшей кардиотоксичностью в плане риска развития сердечной недостаточности обладают лекарства из группы антрациклинов, например старый противоопухолевый препарат доксорубицин. При терапии этими препаратами, а та же после нее пациента должен наблюдать не только онколог, но и кардиолог», — отметила Пивенштейн.

Как подчеркивает эксперт, такие последствия развиваются далеко не во всех случаях и паниковать не стоит. «Если у вас в терапии есть препараты из перечисленных групп и их рекомендовал вам врач, то ни в коем случае не отменяйте их самостоятельно. По поводу всех сомнений советуйтесь с лечащим врачом. Тот факт, что у препарата есть потенциальный побочный эффект, в том числе и на сердечно-сосудистую систему, не говорит о том, что его нельзя принимать. Врачи взвешивают за и против, оценивая при выборе терапии пользу и риск для каждого пациента», — пояснила Пивенштейн.

В то же время для гипертоников опасность представляют капли для носа. Сосудосуживающий эффект может поднять кровяное давление.