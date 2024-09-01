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11:19, 1 сентября 2024Россия

Собянин сообщил о локализации возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Собянин: угрозы функционирования завода МНПЗ нет

Фото: ТАСС

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) был локализован. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

«Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экстренные службы локализовали пожар на МНПЗ. Причиной возгорания в техпомещении стало падения сбитого беспилотника.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, несколько российских регионов атаковали беспилотники. Всего за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 158 дронов Вооруженных сил Украины. Три украинских беспилотника попытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию в Подмосковье. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», — отчитался глава Каширы.

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