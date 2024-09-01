Тигрица попала под поезд в Приморье

Амурская тигрица погибла, попав под поезд, она могла запаниковать

Амурская тигрица попала под поезд в Приморском крае. Хищница могла запаниковать ночью на мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на нацпарк «Земля леопарда».

О несчастном случае с краснокнижным животным в воскресенье, 1 сентября, сообщили представители центра «Амурский тигр». Молодая тигрица оказалась на железнодорожном мосту высотой 10 метров и попала под поезд. Также проверяется информации о двух тигрятах, одного из которых тоже не смогли спасти.

«Тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров и, скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост», — раскрыла детали происшествия старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина. Мост имеет длину около 100 метров. Хищник мог не успеть скрыться от поезда.

По словам Матюхиной, в этих районах Приморья часто бывает туман, поэтому машинист мог не увидеть тигрицу. Также специалист объяснила, что в темноте животные не могут адекватно оценивать скорость и дистанцию от движущегося объекта и часто не воспринимают транспортные средства как угрозу.

«Специалисты планируют идентифицировать особь тигра и установить, фиксировался ли он на территории национального парка», — рассказали представители «Земли леопарда».

В конце августа специалисты Хинганского заповедника, расположенного в Амурской области, записали на видео прогулку краснокнижной тигрицы Елены. Появление хищника связывают с восстановлением популяции кабана.