Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:50, 1 сентября 2024Из жизни

Тигрица попала под поезд в Приморье

Амурская тигрица погибла, попав под поезд, она могла запаниковать
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Victor Lisitsin / Globallookpress.com

Амурская тигрица попала под поезд в Приморском крае. Хищница могла запаниковать ночью на мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на нацпарк «Земля леопарда».

О несчастном случае с краснокнижным животным в воскресенье, 1 сентября, сообщили представители центра «Амурский тигр». Молодая тигрица оказалась на железнодорожном мосту высотой 10 метров и попала под поезд. Также проверяется информации о двух тигрятах, одного из которых тоже не смогли спасти.

«Тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров и, скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост», — раскрыла детали происшествия старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина. Мост имеет длину около 100 метров. Хищник мог не успеть скрыться от поезда.

По словам Матюхиной, в этих районах Приморья часто бывает туман, поэтому машинист мог не увидеть тигрицу. Также специалист объяснила, что в темноте животные не могут адекватно оценивать скорость и дистанцию от движущегося объекта и часто не воспринимают транспортные средства как угрозу.

«Специалисты планируют идентифицировать особь тигра и установить, фиксировался ли он на территории национального парка», — рассказали представители «Земли леопарда».

В конце августа специалисты Хинганского заповедника, расположенного в Амурской области, записали на видео прогулку краснокнижной тигрицы Елены. Появление хищника связывают с восстановлением популяции кабана.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      Берлин и Париж попытались склонить к прекращению огня на Украине

      В США заявили о катастрофе для ВСУ в Курской области

      Кремль назвал онлайн-разговор Путина и Байдена бескомпромиссным

      Участник СВО не нашел управу на вымогателей и попал в больницу

      Военный эксперт высказался о запасах беспилотников у Украины

      Губернатор рассказал о последствиях очередного удара ВСУ по Белгороду

      Тигрица попала под поезд в Приморье

      Правительство выделило деньги на питание и ПВР для эвакуированных жителей Курской области

      Стало известно о пострадавших в результате обстрела Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше