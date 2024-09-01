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23:08, 1 сентября 2024Мир

В Минфине ФРГ заявили о «боли» из-за победы АдГ

Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют боль

Фото: Heiko Rebsch / dpa / Global Look Press

Глава Свободной демократической партии (СвДП) и министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии, заявив о том, что они «причиняют ему боль». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Результаты в Саксонии и Тюрингии причиняют боль. Но никто не должен сомневаться в том, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится», — написал политик.

Линднер также подчеркнул, что из-за победы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии многим демократическим партиям «есть над чем подумать».

Ранее издание Financial Times раскрыло причину победы АдГ в Тюрингии. Утверждается, что она заключается в заинтересованности немецких избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.

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      Артём Верейкин
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