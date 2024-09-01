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00:17, 1 сентября 2024Экономика

В России увеличилась выплата за сверхурочную работу

Выплаты за сверхурочную работу в России стали рассчитывать по-новому

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 сентября в России вступил в силу закон, который внес внес изменения в статью 152 ТК РФ, регламентирующую порядок оплаты сверхурочных работ. Поправки были внесены в целях увеличения заработка сотрудников, которым приходится работать сверхурочно.

Теперь для расчета выплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном. Размер выплаты рассчитывался по среднему заработку, куда включались оклад и премии. Теперь в расчет также будут брать и другие выплаты.

Кроме того, у сотрудника все еще остается право взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.

Недавний опрос показал, что почти каждый третий россиянин (32 процента) считает себя трудоголиком. Чаще всего к трудоголикам себя относили бухгалтеры и финансовые работники — 46 процентов. Также больше среднего таких работников оказалось среди HR-специалистов (40 процентов), юристов (39 процентов) и логистов (34 процента). Меньше всего трудоголиков среди сотрудников научного и образовательного сектора — 14 процентов.

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      Платон Щукин
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