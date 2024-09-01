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05:16, 1 сентября 2024Интернет и СМИ

В США усомнились в официальной версии Украины по крушению F-16

NYT: военные США сомневаются в крушении F-16 на Украине из-за огня ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Двое неназванных высокопоставленных военных США допускают, что потеря Украиной переданного западного истребителя F-16, вероятно, не связана с огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) по своему же самолету. Об этом написала газета New York Times.

Источники усомнились в официальной версии Украины по крушению F-16. «Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16», — отмечает NYT.

Действующий пилот ВСУ, чье имя не называется, пожаловался газете на проблемы в его войсках. Он указал на бюрократию и устарелость структуры.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16, предоставленного ВСУ, сообщалось 28 августа. Самолет находился на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.

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      Марина Совина
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