NI: бомбардировщики Су-34 ВС России успешно подавляют сильную ПВО ВСУ

Российские бомбардировщики Су-34 успешно подавляют сильную систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет аналитик журнала National Interest (NI) Брэндон Уэйчерт.

По его словам, истребители показывают высокие результаты. «Су-34 проявили себя восхитительно с учетом впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину», — подчеркнул автор материала.

Он отметил, что бомбардировщики успешно противостоят зенитно-ракетным комплексам украинских войск даже в ночных условиях. Аналитик указал на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П, включая недавний удар по комплексу в Харьковской области. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что Россия стала чаще применять Су-57 с Х-69 для ударов по Украине.