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18:27, 30 августа 2024Ценности

54-летняя Клаудия Шиффер в жилете с глубоким декольте попала на обложку Vogue

54-летняя модель Клаудия Шиффер в наряде с декольте позировала для Vogue

Изображение: обложка Vogue Arabia

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер попала на обложку Vogue Arabia в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в Instagram-акаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

54-летняя знаменитость позировала в жилете черного цвета с глубоким V-образным декольте. Ее образ дополнили высокие перчатки и массивное золотое колье с бриллиантами. При этом волосы манекенщицы распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в августе Клаудия Шиффер показала видео в откровенном купальнике в честь 54-летия.

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      Карина Черных
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