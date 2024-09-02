54-летняя Клаудия Шиффер в жилете с глубоким декольте попала на обложку Vogue

54-летняя модель Клаудия Шиффер в наряде с декольте позировала для Vogue

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер попала на обложку Vogue Arabia в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в Instagram-акаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

54-летняя знаменитость позировала в жилете черного цвета с глубоким V-образным декольте. Ее образ дополнили высокие перчатки и массивное золотое колье с бриллиантами. При этом волосы манекенщицы распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в августе Клаудия Шиффер показала видео в откровенном купальнике в честь 54-летия.