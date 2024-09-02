89-летняя женщина заблудилась в горах и пять дней пила из луж

The Times: 89-летняя женщина из Италии заблудилась и пять дней выживала в Альпах

В Италии пять дней искали пожилую женщину, которая заблудилась в Альпах. Как пишет The Times, чтобы выжить, ей приходилось пить из луж.

89-летняя Джузеппина Барделли отправилась в горы собирать грибы со своим сыном Серхио. Когда они разделились, у женщины закружилась голова, и она упала в овраг, сломав ребра. Когда сын заметил ее исчезновение, он тут же вызвал спасателей.

Для поисков Барделли использовали вертолеты и дроны. Позже она рассказала, что слышала поисковые отряды, но не могла привлечь их внимание. По ее словам, ночью она делала себе постель из папоротников под буковым деревом и перед сном обязательно молилась, поскольку боялась, что этот день станет для нее последним.

Барделли искала группа из 50 человек. Ее координатор Сильвио Риццелли отметил, что им было трудно заметить женщину из-за высокой густой травы. Женщину отыскали, когда спасатели уже были готовы сдаться.

Барделли сильно устала, но в остальном не пострадала. «Удивительно, что она выдержала это в таком возрасте», — сказал Риццелли.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме шестилетний мальчик заблудился в лесу и был найден живым спустя пять дней. Все это время он питался листьями и дикими фруктами и пил речную воду.