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14:03, 2 сентября 2024Из жизни

89-летняя женщина заблудилась в горах и пять дней пила из луж

The Times: 89-летняя женщина из Италии заблудилась и пять дней выживала в Альпах

Фото: Daniele Bucciarelli / Unsplash

В Италии пять дней искали пожилую женщину, которая заблудилась в Альпах. Как пишет The Times, чтобы выжить, ей приходилось пить из луж.

89-летняя Джузеппина Барделли отправилась в горы собирать грибы со своим сыном Серхио. Когда они разделились, у женщины закружилась голова, и она упала в овраг, сломав ребра. Когда сын заметил ее исчезновение, он тут же вызвал спасателей.

Для поисков Барделли использовали вертолеты и дроны. Позже она рассказала, что слышала поисковые отряды, но не могла привлечь их внимание. По ее словам, ночью она делала себе постель из папоротников под буковым деревом и перед сном обязательно молилась, поскольку боялась, что этот день станет для нее последним.

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Барделли искала группа из 50 человек. Ее координатор Сильвио Риццелли отметил, что им было трудно заметить женщину из-за высокой густой травы. Женщину отыскали, когда спасатели уже были готовы сдаться.

Барделли сильно устала, но в остальном не пострадала. «Удивительно, что она выдержала это в таком возрасте», — сказал Риццелли.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме шестилетний мальчик заблудился в лесу и был найден живым спустя пять дней. Все это время он питался листьями и дикими фруктами и пил речную воду.

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      Юлия Юткина
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