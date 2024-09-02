Сбер объявил о размещении собственных выпусков цифровых финансовых активов

Сбербанк впервые выпустит собственные ЦФА с фиксированной доходностью

Сбербанк объявил о начале размещения двух собственных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) со сроком погашения 3 месяца и 1 год. Выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Это первые ЦФА банка с фиксированным доходом.

«ЦФА ― это аналог долгового инструмента, который позволяет инвесторам получать фиксированную доходность при их погашении. Мы видим интерес к инвестированию в ЦФА у наших клиентов ― и физических, и юридических лиц. Именно поэтому мы решили предложить им новый инструмент с фиксированной доходностью в цифровом формате. Стоимость одного ЦФА по обоим выпускам составит 1 000 рублей, минимальный объем приобретения для квалифицированных инвесторов — 10 000 000 рублей. Для выпуска ЦФА со сроком погашения 3 месяца объем прав при погашении одного ЦФА составит 1 045 рублей. Для выпуска со сроком погашения 1 год ― 1 200 рублей», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбор заявок на покупку ЦФА осуществляется со 2 по 10 сентября 2024 года на платформе «Цифровые активы» Сбера. Потенциальные инвесторы, заинтересованные в приобретении ЦФА, могут получить более подробную информацию об условиях выпуска ЦФА и порядке участия в их размещении на сайте.

