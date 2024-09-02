Белгородский губернатор показал кадры разрушений после атаки ВСУ

Белгородский глава Гладков опубликовал кадры разрушений после атаки ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в городе оказались повреждены жилые дома, социальный и коммерческий объекты и автомобили. Кадры разрушений после атаки ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

На выложенных губернатором снимках видны посеченные фасады, сгоревшие автомобили, а также работа спасателей.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал в блоге Гладков.

Ранее чиновник сообщил, что в результате попадания ракеты ВСУ по детскому саду «Львенок» в Белгороде здание оказалось почти полностью разрушено. Из-за обстрела часть школ и детсадов города решили перевести на дистанционное обучение.