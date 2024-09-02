Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен в первом же бою

Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал о сдаче в плен ВС России в первом бою

Мобилизованный из Ровенской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кащук рассказал о том, как он сдался в плен без сопротивления в первом же бою, услышав русскую речь. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, с 2018 года он работал строителем в Чехии, а в 2022 году он вернулся на Украину, чтобы навестить тяжелобольную мать, и получил повестку. Кащук отметил, что почти сразу же он попал на «острова» (позиции ВСУ в Крынках — прим. «Ленты.ру») и был отправлен в составе четырех человек с задачей по изучению местности.

«В первом же выходе "на острова" попал в плен, 18 июля, как-то так. Переночевали, ну и с утра уже попали в плен к вашим ребятам. Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли, я в мультикаме (камуфляже — прим. "Ленты.ру"), они в мультикаме, и также по-русски говорят. Что, стрелять что ли?», — рассказал пленный.

Ранее Александр Кащук сообщил, что руководство элитных тыловых подразделений ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения. По его словам, в мае поступил приказ, согласно которому всех мобилизованных в ВСУ забирали в пехоту с формулировкой «в командировку».