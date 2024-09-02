Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 2 сентября 2024Мир

Бывший депутат Европарламента назвал сторонников НАТО разжигателями войны

Экс-депутат Европарламента Уоллес: сторонники НАТО являются разжигателями войны
Мик Уоллес

Мик Уоллес. Фото: Yves Herman / Reuters

Сторонники НАТО занимаются подстрекательством к конфликтам и действуют в интересах оборонной индустрии. Об этом заявил бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X.

«Те, кто поддерживает НАТО, являются разжигателями войны, которые просто хотят обогатить военно-промышленный комплекс», — заявил бывший депутат ЕП.

Уоллес добавил, что Североатлантический альянс «не может предложить ничего хорошего Европе или миру».

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер связал украинскую атаку на Курскую область со вторжением НАТО в российский регион.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

      Волонтеры очистили от мусора десятки гектаров заповедных земель

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

      В Минобороны сообщили об атаках штурмовиков ВСУ в Курской области

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Поставки российского газа в страну НАТО взлетели

      «Союз МС-26» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

      Суд начал подготовку к суду между Бакальчуками

      Российские ценные бумаги упали до минимума более чем за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше