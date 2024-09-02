Экс-депутат Европарламента Уоллес: сторонники НАТО являются разжигателями войны

Сторонники НАТО занимаются подстрекательством к конфликтам и действуют в интересах оборонной индустрии. Об этом заявил бывший депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X.

«Те, кто поддерживает НАТО, являются разжигателями войны, которые просто хотят обогатить военно-промышленный комплекс», — заявил бывший депутат ЕП.

Уоллес добавил, что Североатлантический альянс «не может предложить ничего хорошего Европе или миру».

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер связал украинскую атаку на Курскую область со вторжением НАТО в российский регион.