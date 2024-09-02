Черный дятел из Саяно-Шушенского заповедника увлекся вандализмом

В Саяно-Шушенском заповеднике дятел расклевал две фотоловушки

В Саяно-Шушенском заповеднике дятел начал уничтожать фотоловушки. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника.

Черный дятел, или желна, вывел из строя две камеры с датчиками движения, которые были установлены вдоль одной из троп. Птица так увлеклась вандализмом, что расклевала оба объектива. При этом камеры успели записать нападения дятла.

Желна и ранее регистрировалась на фотоловушки, но не проявляла к ним особого интереса и не долбила клювом по ним. В этот раз черный дятел сломал сразу две фотоловушки, которые были установлены на деревьях, недалеко друг от друга на одной тропе. Птица долбила по оборудованию и вывела из строя датчики движения. Что привлекло в этих двух устройствах дятла сложно сказать. Это были две камеры от разных производителей Роман Афанасьев старший научный сотрудник

Желна (Dryocopus martius) — самый крупный из всех российских дятлов. По размеру он немного меньше вороны.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею. «Кролики и зайцы, как правило, являются их любимой едой, но ядовитые змеи время от времени тоже попадают в меню», — прокомментировала фото сотрудница местного Департамента рыболовства и дикой природы.