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18:54, 2 сентября 2024Ценности

Дина Саева снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фанатам фото в откровенном образе. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя инфлюэнсерша снялась на гравийном пляже у воды в сумерках. Она предстала перед камерой в полный рост в белом облегающем макси-платье на тонких бретелях. При этом сетевая знаменитость отказалась от нижнего белья, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивало ее обнаженное тело.

Также блогерша распустила волосы, уложив их волнами, накрасила губы коричневой помадой и нанесла на веки блестящие тени.

В августе 22-летняя российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном латексном костюме.

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      Карина Черных
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