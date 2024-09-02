Дина Саева снялась в прозрачном платье без нижнего белья

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала фанатам фото в откровенном образе. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя инфлюэнсерша снялась на гравийном пляже у воды в сумерках. Она предстала перед камерой в полный рост в белом облегающем макси-платье на тонких бретелях. При этом сетевая знаменитость отказалась от нижнего белья, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивало ее обнаженное тело.

Также блогерша распустила волосы, уложив их волнами, накрасила губы коричневой помадой и нанесла на веки блестящие тени.

В августе 22-летняя российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном латексном костюме.