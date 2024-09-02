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13:33, 2 сентября 2024Наука и техника

Doom запустили на модели ИИ

Инженеры Google запустили легендарную игру Doom с помощью ИИ-модели

Скриншот: игра Doom

Специалисты из Google смогли сгенерировать игру Doom с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание TechSpot.

Инженеры Google вместе с исследователями Тель-Авивского университета (Израиль) смогли воспроизвести игру Doom на базе ИИ-модели. Специально обученная модель на основе Stable Diffusion успешно генерировала кадры из игры.

По словам журналистов, энтузиасты годами запускали культовый шутер от первого лица на различных устройствах и в программах — например, на калькуляторе или «Блокноте». В Google заявили, что ИИ-модель успешно воспроизводила игру с частотой 20 кадров в секунду и сохранила качество картинки, аналогичное оригинальному Doom.

Происходящее на экране оказалось полностью интерактивным — так, модель «понимала», как должны реагировать на действия игрока враги, боеприпасы, ключи и прочие предметы. Однако в ряде случаев разрушенные объекты или уничтоженные противники могли снова материализоваться — это происходило из-за того, что нейросеть «помнила» только последние три секунды игрового процесса.

По словам инженеров Google и израильских специалистов, в будущем подобные модели можно будет использовать при создании видеоигр.

В середине августа американский стартап Exists запустил модель искусственного интеллекта (ИИ) для создания видеоигр. Модель способна генерировать объекты в играх по простому текстовому запросу.

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      Андрей Ставицкий
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