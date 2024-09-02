Еще один житель Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

Белгородский глава Гладков: житель Шебекино пострадал при атаке ВСУ

Житель Шебекино Белгородской области пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, у мужчины диагностирована баротравм, кроме того он получил осколочное ранение.

«Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино (...) В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина (...) Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения», — рассказал чиновник.

Губернатор добавил, что на месте атак работают оперативные службы и уточняют информацию о повреждениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для власти делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого потребуется время.