Еще один житель Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

Житель Шебекино Белгородской области пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, у мужчины диагностирована баротравм, кроме того он получил осколочное ранение.
«Два беспилотника ВСУ атаковали город Шебекино (...) В результате атаки одного беспилотника ранен мужчина (...) Второй беспилотник ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения», — рассказал чиновник.
Губернатор добавил, что на месте атак работают оперативные службы и уточняют информацию о повреждениях.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для власти делают все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого потребуется время.