Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

Лавров: восстановление зерновой сделки сорвалось по вине украинской стороны

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обвинил Украину в срыве договоренностей по восстановлению зерновой сделки, передает ТАСС.

«Украинцы в последний момент сказали: "Давайте запишем пункт — дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда — о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций" (...) Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что их это не устраивает», — рассказал дипломат.

По его словам, дополнение активно продвигал президент Турции Тайип Эрдоган, убеждая, что подобное решение будет являться шагом вперед. Помимо этого, Лавров отметил, что отказ от обязательства соблюдать безопасность атомных электростанций может говорить о планах Украины совершать атаки на АЭС.

Ранее Лавров допустил проведение прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном без участия России. По словам Лаврова, армянские власти стремятся привлечь к процессу переговоров Запад, в том числе Париж и Вашингтон, однако «договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями».