Лавров оценил желание Еревана провести прямые переговоры с Баку словами «ради бога»

Лавров допустил проведение переговоров Еревана и Баку без участия России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил проведение прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном без участия России. Его слова приводит ТАСС.

«Вот я упомянул возобновление транспортного сообщения и упомянул еще о трехсторонней комиссии, которая этим занималась, она сейчас практически уже не собирается. Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога», — сказал он.

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва переживает из-за «провисания» соглашений, заключенных с Арменией и Азербайджаном и в 2020-2022 годах. Он добавил, что Россия должна консультировать процесс делимитации государственной границы между Ереваном и Баку, однако этого не происходит. По словам Лаврова, армянские власти стремятся привлечь к процессу переговоров Запад, в том числе Париж и Вашингтон, однако «договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет отзывать подпись под трехсторонним заявлением с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года. Он подчеркнул, что Ереван ни от чего не отказывается и обвинил в этом «другую сторону или стороны».