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11:56, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лавров высказался о сроках проведения второго саммита Россия — Центральная Азия

Лавров: второй саммит РФ — Центральная Азия состоится в обозримой перспективе

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что второй саммит Россия — Центральная Азия состоится в обозримой перспективе. Так о сроках проведения собрания высказался министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ, передает РИА Новости.

«Состоялся первый саммит и несколько министерских встреч. Сейчас мы готовим в обозримой перспективе вторую встречу в верхах», — отметил он.

Министр обратил внимание, что за влияние в Центральной Азии ведется борьба между мировыми игроками. Он подчеркнул, что не в принципах России запрещать развивать отношения с партнерами, которые к этому готовы. Лавров добавил, что есть разные форматы Центральная Азия плюс США, Центральная Азия — ЕС, плюс ФРГ, Франция, Япония, Индия, Корея, Иран, Турция и другие.

В заключении глава МИД России также отметил существующее полное взаимопонимание между Москвой и государствами Центральной Азии.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами». Кроме того, сказал министр, Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги.

Варвара Кошечкина
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