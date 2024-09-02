Лавров высказался о сроках проведения второго саммита Россия — Центральная Азия

Лавров: второй саммит РФ — Центральная Азия состоится в обозримой перспективе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что второй саммит Россия — Центральная Азия состоится в обозримой перспективе. Так о сроках проведения собрания высказался министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ, передает РИА Новости.

«Состоялся первый саммит и несколько министерских встреч. Сейчас мы готовим в обозримой перспективе вторую встречу в верхах», — отметил он.

Министр обратил внимание, что за влияние в Центральной Азии ведется борьба между мировыми игроками. Он подчеркнул, что не в принципах России запрещать развивать отношения с партнерами, которые к этому готовы. Лавров добавил, что есть разные форматы Центральная Азия плюс США, Центральная Азия — ЕС, плюс ФРГ, Франция, Япония, Индия, Корея, Иран, Турция и другие.

В заключении глава МИД России также отметил существующее полное взаимопонимание между Москвой и государствами Центральной Азии.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию, и в настоящее время собрал против нее около 50 стран «под нацистскими знаменами». Кроме того, сказал министр, Россия открыта к диалогу со странами Запада, но намерена жестко реагировать на их недружественные шаги.