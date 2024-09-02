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15:29, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заразился COVID-19 в одной из реанимаций в период разгара пандемии

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики напомнил, что Белоруссия не вводила тотальный локдаун, как это делали другие страны. Лукашенко заразился COVID-19 в одной из реанимаций в период разгара пандемии. «Я сам ходил по этим реанимациям (...), и вирус этот так называемый подхватил, переболел», — заявил белорусский президент.

Лукашенко также добавил, что корень болезни лежит в головах людей, и призвал ориентироваться на опыт китайской медицины.

Ранее президент Молдавии Майя Санду переболела COVID-19 в период празднования Дня независимости республики.

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      Сергей Болиев
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