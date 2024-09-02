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14:34, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко признался в отсутствии мобильного телефона

БелТА: Лукашенко сообщил, что у него нет и никогда не было мобильного телефона

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет и никогда не было мобильного телефона. Об этом глава государства сообщил на встрече со студентами высших учебных заведений Витебской области, передает БелТА.

«Есть ли у меня мобильный телефон — нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить, а я очень редко по мобильному телефону разговариваю, у меня есть служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все», — признался белорусский лидер.

Второй причиной отсутствия мобильного телефона Лукашенко назвал безопасность.

Президент Белоруссии также рассказал о «страшных процессах» вокруг республики. По его словам, одной из проблем Минска в том числе является конфликт на Украине. Вместе с тем Лукашенко заявил, что в мире развернулась борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями.

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      Екатерина Грищенко
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