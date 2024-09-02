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13:08, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о страшных процессах вокруг Белоруссии

Лукашенко: необходимо остановить страшные процессы вокруг Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Белоруссии необходимо немало сделать, чтобы остановить страшные процессы вокруг страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Подобрались прямо к нам. Война в Украине — это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить», — сказал он.

По словам белорусского лидера, в мире идет «жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями». Он подчеркнул, что США не выдержат эту войну, и мир будет развиваться по своим законам, в результате чего станет многополярным.

Лукашенко также подчеркнул, что в Белоруссии необходимо помочь молодежи взять страну в свои руки, чтобы она смогла вести ее дальше. По его мнению, этот процесс может занять около пяти лет.

Ранее Лукашенко заявил, что Вашингтон не знает, как при наличии российского ядерного щита быть с Россией и Белоруссией. По его словам, в ответ на агрессию может последовать ответ ядерным ударом.

Кроме того, Белорусский лидер рассказал о намерениях Запада превратить Белоруссию в еще одну горячую точку на карте мира. Он также обвинил западные страны в неоколониализме и добавил, что «расцвет шовинистических и националистических идеологий на Западе являются звеньями одной цепи».

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      Александр Курбатов
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