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14:17, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал арест Дурова

Лукашенко прокомментировал арест основателя Telegram Дурова
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявив, что Запад забывает о свободе слова, когда кто-то выходит из повиновения. Его слова передает РИА Новости.

«Интернет — великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, интернет является оружием в руках тех, кто его создавал и владеет им, а в случае, когда он выходит из под контроля своих владельцев, то происходят ситуации, как с Павлом Дуровым.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации. Он назвал причиной ареста Дурова стремление Запада подавить конкуренцию в рамках глобализации.

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      Валентин Карант
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