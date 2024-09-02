Лукашенко прокомментировал арест Дурова

Лукашенко прокомментировал арест основателя Telegram Дурова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции, заявив, что Запад забывает о свободе слова, когда кто-то выходит из повиновения. Его слова передает РИА Новости.

«Интернет — великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, интернет является оружием в руках тех, кто его создавал и владеет им, а в случае, когда он выходит из под контроля своих владельцев, то происходят ситуации, как с Павлом Дуровым.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации. Он назвал причиной ареста Дурова стремление Запада подавить конкуренцию в рамках глобализации.