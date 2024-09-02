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13:32, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о жизни Белоруссии в условиях санкций

Лукашенко: Белоруссия балансирует в условиях санкций благодаря РФ и Китаю

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Белоруссия балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с Россией и Китаем. О жизни республики на фоне ограничительных мер рассказал президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать», — объяснил глава государства.

Лукашенко также прокомментировал жалобы некоторых белорусов на бедную жизнь. По его словам, страна совершила значительный прогресс за годы независимости, в том числе речь идет о росте благосостояния граждан.

8 августа белорусский лидер предостерег страны Содружества Независимых Государств (СНГ) от отказа сотрудничать с Россией из-за наложенных на Москву санкций. Он подчеркнул, что благополучие государств СНГ зависит друг от друга.

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      Кристина Есикова
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