Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 2 сентября 2024Мир

Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Маск: демократы превратились в партию преступников
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Члены Демократической партии США превратились в «коалицию преступников». Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Демократы буквально превратились в партию преступников», — отметил бизнесмен.

По мнению Маска, преступники «преимущественно голосуют за демократов», поэтому Демократическая партия ведет себя «слишком мягко» по отношению к ним, так как «не хочет потерять свой электорат».

20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа в случае его победы на ноябрьских выборах. «Я готов служить», — написал он в посте, который сопровождается его фото за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Маск обвинил Харрис во лжи

      Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

      Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

      Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

      Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

      Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

      Назван опасный срок хранения кабачка

      Осужденный организовал азартные игры в российской колонии и получал от них доход

      Полицейский поймал агрессивного аллигатора голыми руками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше