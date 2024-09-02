Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Маск: демократы превратились в партию преступников

Члены Демократической партии США превратились в «коалицию преступников». Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Демократы буквально превратились в партию преступников», — отметил бизнесмен.

По мнению Маска, преступники «преимущественно голосуют за демократов», поэтому Демократическая партия ведет себя «слишком мягко» по отношению к ним, так как «не хочет потерять свой электорат».

20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа в случае его победы на ноябрьских выборах. «Я готов служить», — написал он в посте, который сопровождается его фото за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».