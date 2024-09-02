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20:20, 2 сентября 2024Мир

Маск обвинил Харрис во лжи

Маск назвал слова Харрис про Трампа ложью
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Американский миллиардер Илон Маск обвинил кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис во лжи из-за ее слов про своего оппонента Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал в аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Вы лжете», — говорится в публикации.

Таким образом Маск ответил на пост Харрис, в котором содержится изображение со словами о том, что Трамп в случае переизбрания якобы обещает с первого дня вступления в должность «стать диктатором». Она также подчеркнула, что «демократы не позволят ему это сделать».

Ранее Маск заявил, что члены Демократической партии США превратились в «коалицию преступников».

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      Дарья Устьянцева
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