Минобороны отчиталось о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Минобороны сообщило о нанесенном ночью групповом ударе по украинским объектам

Российские войска в ночь на 2 сентября нанесли групповой удар по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Атаки наносились с помощью высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотников.

Российским военнослужащим удалось поразить пункты временной дислокации противника и иностранных наемников, а также объекты энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

«Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

За прошлую неделю Вооруженные силы России нанесли 14 групповых и один массированный удар по украинским объектам. Атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточного оружия большой дальности и ударных дронов.