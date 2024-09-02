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12:16, 2 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Минобороны сообщило о нанесенном ночью групповом ударе по украинским объектам

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ночь на 2 сентября нанесли групповой удар по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Атаки наносились с помощью высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотников.

Российским военнослужащим удалось поразить пункты временной дислокации противника и иностранных наемников, а также объекты энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины и места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

«Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

За прошлую неделю Вооруженные силы России нанесли 14 групповых и один массированный удар по украинским объектам. Атаки проводились с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточного оружия большой дальности и ударных дронов.

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      Никита Абрамов
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