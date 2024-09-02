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14:59, 2 сентября 2024Россия

Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области барражирующим боеприпасом

Минобороны России показало видео уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» приграничном районе Курской области. Запись ведомство передало в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах объективного контроля, снятых с воздуха, видно, как к двигающейся по дороге украинской технике приближается снаряд, после чего происходит взрыв. Затем горящий танк пытается уехать.

Как рассказали в ведомстве, боевую бронемашину ВСУ обнаружили в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север». Проанализировав полученные данные, они приняли решение атаковать танк. В результате удара сдетонировал установленный на технике боекомплект и начался пожар.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ ударами российского истребителя-бомбардировщика Су-34. На записи видно точечный сброс авиабомб с самолета по скоплению украинских формирований.

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ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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