Минобороны показало уничтожение танка ВСУ в Курской области барражирующим боеприпасом

Минобороны России показало видео уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» приграничном районе Курской области. Запись ведомство передало в распоряжение «Ленты.ру».

На кадрах объективного контроля, снятых с воздуха, видно, как к двигающейся по дороге украинской технике приближается снаряд, после чего происходит взрыв. Затем горящий танк пытается уехать.

Как рассказали в ведомстве, боевую бронемашину ВСУ обнаружили в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север». Проанализировав полученные данные, они приняли решение атаковать танк. В результате удара сдетонировал установленный на технике боекомплект и начался пожар.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ ударами российского истребителя-бомбардировщика Су-34. На записи видно точечный сброс авиабомб с самолета по скоплению украинских формирований.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.