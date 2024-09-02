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17:01, 2 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ в Курской области

Минобороны России: над Курской областью сбили украинский беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Курской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки противника по объектам на территории России произошло 2 сентября около 15:50 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — заключили в оборонном ведомстве.

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В этот же день Министерство обороны показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины в Курской области. В начале видео показывается взлет вертолета с площадки. Затем на кадрах можно увидеть момент отстрела боеприпаса. По данным ведомства, удар наносился авиационными ракетами.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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