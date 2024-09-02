Минобороны показало кадры атаки вертолета на ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по живой силе ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры удара вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В начале видео показывается взлет вертолета с площадки. Затем на кадрах можно увидеть момент отстрела боеприпаса. По данным Минобороны, удар наносился авиационными ракетами.

После выполнения задачи вертолет вернулся на площадку вылета, добавили в министерстве.

В этот же день оборонное ведомство показало видео уничтожения танка противника барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. На кадрах видно, как горящий танк пытается уехать.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.