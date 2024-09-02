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12:14, 2 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о переходе села Скучное в ДНР под контроль России

МО России: группировка войск «Центр» взяла под контроль Скучное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль Скучное в Донецкой народной республике. О переходе села под контроль России сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО).

По заявлению оборонного ведомства, в боях за населенный пункт участвовали военнослужащие группировки войск «Центр». В Минобороны добавили, что в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины потеряли до 475 бойцов, а также несколько единиц техники.

«[Уничтожены] боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30», — рассказали в МО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия России берет под контроль территории квадратными километрами в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас.

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      Марк Леонов
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