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21:03, 2 сентября 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о снижающих фертильность заболеваниях

Уролог Коршунова: фертильность мужчины снижают аутоиммунные заболевания

Фото: Avirut S / Shutterstock / Fotodom

Ряд редких патологий, в том числе аутоиммунных, может оказывать негативное влияние на фертильность мужчины, предупредила врач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Коршунова. Об этих редких заболеваниях она предупредила мужчин в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из таких патологий Коршунова назвала на муковисцидоз. По ее словам, эта болезнь, обусловленная генной мутацией, вызывает недоразвитие и полное отсутствие семявыносящих протоков у мужчин, приводит к нарушениям дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, часто сочетается с остеопорозом и сахарным диабетом.

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Снижает репродуктивную функцию и такая генетическая аномалия, как синдром Клайнфельтера, продолжила уролог. «У пациентов с этим диагнозом вместо мужского генотипа с одной X- и одной Y-хромосомой есть лишние, например, Х-хромосома (одна, две и даже три) или дополнительная Y-хромосома. Синдром Клайнфельтера приводит к нарушению функции яичек, а порой и к полному отсутствию сперматозоидов в семенной жидкости», — объяснила она.

По словам Коршуновой, проблемы с зачатием могут возникнуть и у мужчин с гемохроматозом — избыточным накоплением железа в организме. Эта патология чревата повреждением гипофиза, что, в свою очередь, нарушает гормональный баланс и приводит к патологическим изменениям в эякуляте.

Также, как отметила врач, привести к проблемам с фертильностью могут некоторые аутоиммунные заболевания.

Саркоидоз, или болезнь Бенье-Бека-Шаумана — аутоиммунное заболевание, при котором на разных органах и системах организма появляются воспаленные плотные узелки — гранулемы. Они могут поражать в том числе и репродуктивные органы

Екатерина Коршуноваврач высшей категории, кандидат медицинских наук, уролог

Другими редкими патологиями, влияющими на фертильность, уролог назвала миастению и синдром Прадера-Вилли — редкое наследственное заболевание, приводящее к бесплодию из-за недоразвития яичек.

Ранее врач-уролог Артем Локтев назвал мужчинам симптомы дефицита тестостерона. На развитие гипогонадизма явно указывают такие признаки, как снижение мышечной массы, уменьшение волосяного покрова на теле и приливы жара.

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      Наталья Обрядина
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