Мужчина четыре месяца травил супругу ради женитьбы на ее дочери

В США пожилой мужчина пытался отравить жену, чтобы жениться на ее дочери

В американском штате Индиана пожилой мужчина задумал избавиться от жены ради женитьбы на ее дочери от другого брака. Об этом пишет Fox 59.

Расследование в отношении 71-летнего Альфреда Руфа началось с того, что его супругу несколько раз госпитализировали с головной болью, диареей, сонливостью и другими необъяснимыми симптомами. Когда у женщины взяли анализы, то нашли в ее организме запрещенные вещества. Женщина заявила, что наркотиками ее тайком травил муж, который изменяет ей с ее дочерью.

На допросе Руф признался, что четыре месяца пытался отравить жену из-за любви к ее дочери. Он добавлял в напитки пострадавшей наркотики, от действия которых та крепко засыпала. Пока она спала, мужчина занимался сексом с ее дочерью и подругой, которую та приводила. Вместе они также обкрадывали спящую женщину.

По словам Руфа, отравить женщину предложила ее дочь. Она же и снабжала его запрещенными веществами. Она надеялась, что после неизбежной, по ее мнению, передозировки получит страховые выплаты, а после, как она обещала, выйдет замуж за Руфа.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина попал в больницу после того, как жена попыталась вылечить его от алкоголизма отваром токсичного растения. Она взяла рецепт «зелья» у соседки и не подозревала о его негативном эффекте.